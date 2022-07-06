Zimbabve'den 'altın para' adımı: Piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Zimbabve Merkez Bankası, Temmuz ayından itibaren piyasaya altından madeni paralar sürmeye hazırlanıyor.
Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, ülkenin yerel para birimini önemli ölçüde zayıflatan kayıt dışı enflasyonu kontrol altına almak adına, 25 Temmuz'dan itibaren piyasaya 22 ayar altından imal edilmiş madeni paraların sürüleceğini açıkladı.
John Mangudya, bu yeni paranın isminin, yerel dilde "gürleyen duman" anlamına gelen ve ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden Viktorya Şelaleleri'ne atıfta bulunan, "Mosi oa-Tunya" olacağını belirtti.
Mangudya, yeni paraların, değeri uluslararası altın fiyatı ve üretim bedeline endeksli belirlenen bir fiyattan halka satışa sunulacağını ifade ederek, bu paraların kolayca nakde çevrilip yerel ve uluslararası ticarette işlem yapmak için kullanılabileceğini ve kredi kuruluşları için teminat gösterilebileceğini kaydetti.
Mangudya bu kararı, son yıllarda aşırı değer kaybına uğrayan yerel para birimini istikrara kavuşturmak ve başta dolar olmak üzere yabancı para birimlerine alternatif bir değer aracı sunmak amacıyla aldıklarını aktardı.
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