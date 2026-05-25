'Zincir marketlerin babası' olarak biliniyordu: Hayatını kaybetti

25.05.2026 09:32:00
Haber Merkezi
Japonya'nın market zinciri sektörünün babası olarak bilinen Toshifumi Suzuki yaşamını yitirdi. Suzuki, 93 yaşındaydı.
Japonya'da 7-Eleven zincirini kurarak ülkenin en büyük market zinciri haline getirmedeki öncü rolüyle tanınan ve market sektörünün babası olarak bilinen Toshifumi Suzuki, 18 Mayıs'ta 93 yaşında hayatını kaybetti.

Suzuki, ölümünden önce, 7-Eleven mağazalarını işleten büyük Japon perakende şirketi Seven & i Holdings'te fahri danışman olarak görev yapıyordu.

NTV'nin aktardığına göre; 1963'te perakende şirketi Ito-Yokado'ya katıldı ve daha sonra Seven-Eleven Japan adını alan York Seven'ın kuruluşunda yer aldı. Ülkedeki ilk market, 1974'te Tokyo'nun Toyosu bölgesinde açılan bir 7-Eleven'dı.

JAPONYA'NIN ÖNDE GELEN PERAKENDE GRUPLARINDAN BİRİ OLDU

Merkezi 7-Eleven'da bulunan Seven & i Holdings, süpermarketler, mağazalar ve restoranları kapsayan Japonya'nın önde gelen perakende gruplarından biri haline geldi. Suzuki'nin liderliğinde şirket, satış noktası (POS) sistemleri, ATM hizmetleri ve fatura ödeme fonksiyonları da dahil olmak üzere marketlerde bir dizi yeni hizmet sunmaya başladı.

2016 yılında, liderliğini yaptığı grup personel planının reddedilmesinin ardından, başkanlık ve CEO görevlerinden istifa etti ve fahri danışmanlık görevini üstlendi.

