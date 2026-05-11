Zirvede tansiyon yükseldi: Macron sahneye yürüdü, salonu uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki zirve kapsamında kültür konusunda düzenlenen panele katıldı.

Afrika kültürünü tanıtmak üzere yerel kıyafetli kişilerin sahnede konuşma yaptıkları sırada salonda yükselen seslere tepki gösteren Macron, sahneye çıkarak sunucudan mikrofonu aldı.

Salondakilere hitaben, "Affedersiniz arkadaşlar! Hey, hey, hey! Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız" diyen Macron, katılımcıları konuşmacılara karşı saygısız davranmakla itham etti.

Kendi aralarında konuşmak isteyen katılımcıları salondan ayrılmaya davet eden Macron, "İkili görüşmeler yapmak veya başka bir şey hakkında konuşmak istiyorsanız ikili görüşme alanları var, dışarı çıkarsınız" diye konuştu.

Macron, "Eğer (salonda) kalmak istiyorsanız insanları dinliyoruz" dedi.

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.