1 Mayıs’a katılan öğretmen B.Ç’yi okul müdürü de sorguladı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 05:32

Güncelleme: 12.08.2024 - 05:32

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaşadıkları mağduriyetlere her gün bir yenisi ekleniyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi B.Ç. isimli özel okul öğretmenine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde basın açıklamasına katıldığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı gerekçesiyle il Emniyet müdürlüğü tarafından bağlı olduğu il milli eğitim müdürlüğüne hakkında soruşturma açıldığına ilişkin bir yazı gönderildi. Öğretmen açılan soruşturmanın ardından bir okul müdürü tarafından çağrılarak konuya ilişkin ifade verdi.

Cumhuriyet’e konuşan öğretmen B.Ç., “Özel sektördeki bir eğitim sendikası olarak kitledeki ve mücadele biçimimiz açısından tekiz. Sayısız güvencesizlik koşullarında çalışırken buraları iyileştirmeye, insani koşullarda çalışma şartlarını yaratmaya ya da özel sektör öğretmenlerinin haklarını vermeye ilişkin bir girişimin olması yerine güvencesizliğimize yenileri ekleniyor. Bu kabul edilemez. Ortada suç olmamasına karşın cezalandırmaya giderken kamu ile eşitlenip, haklar söz konusu olunca öğretmene sırtını dönmenin samimi hiçbir yanı yoktur. Ben 1 Mayıs eylemine giderek anayasal hakkımı kullandım ve bunu mesai dışındayken yaptım. Yapılan şey bir çeşit haliyle emekçileri korkutmaktır ve bize ‘olaylara karışma yerinde otur’ demektir. Bunu kabul etmiyoruz, yaptığımız şey yanlış değil. Mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.