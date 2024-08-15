Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:54

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:54

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala milyonlarca ilkokul 1. sınıf öğrenci velisi, okula uyum haftası tarihine yoğunlaştı. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.