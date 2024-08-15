MEB’in belgesinde MESEM’in çocukları okuldan kopardığı gözler önüne serildi:

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”ni önceki gün yayımladı. MEB’in raporda işlediği verilere göre; öğrencilerin 40 işgünü işletmelerde staj gördüğü Anadolu Teknik Programı kapsamında öğrenciler derslerinin yüzde 73’ünü akademik, yüzde 22’sini meslek dersi ve 5’ini de staj olarak alıyor. 12. sınıfta haftanın iki günü okulda üç günü işletmede beceri eğitimi gösterilen Anadolu Meslek Programı kapsamında ise öğrenciler, derslerinin yüzde 47’sini akademik, yüzde 40’ını meslek ve yüzde 13’ünü staj olarak görüyor. Meslek Eğitim Merkezlerinde (MESEM) ise öğrenciler nerdeyse akademik ve meslek dersi almıyor. MESEM’de okuyan bir öğrenci derslerinin yüzde 76’sını işletmelerde çırak olarak alırken sadece yüzde 13’ünü meslek ve yüzde 11’ini ise akademik ders olarak alıyor. Raporda; mesleki ve teknik ortaöğretimde 1 milyon 522 bin 648 öğrenci kayıtlı durumda olduğu belirtilirken ortaöğretimin tamamında ise 6 milyon 789 bin 981 kayıtlı öğrenci bulunuyor.

ÜNİVERSİTE BİR SORUN

Programda öğrencilerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih etmediği, mesleki ve teknik ortaöğretime gelen öğrencilerin de birinci önceliğinin üniversiteye yerleşmek olması nedeniyle mesleki gelişimine önem vermemesi sorun olarak gösterildi. Bunun yanı sıra bakanlık belgede; yerel dinamikleri mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine karşı sorun olarak gösterirken politikasını da mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasıyla eşgüdümlü olarak götürülmesi olarak belirtildi.

Eğitimci Özgür Bozdoğan metnin gerçeklikten kopuk olduğunu belirtti. Bozdoğan, “Metin MESEM ve mesleki eğitimde öğrencinin az olduğunu gösteriyor. Ayrıca öğrencilerin de buraya yönelmediği belirtiliyor. Ancak metinde buralardan mezun olduktan sonra düşük maaşlardan dolayı öğrencilerin farklı tercihlerde bulunma isteğine değinilmemiş. Meslek liselerindeki öğretmenlerin azlığı sorun olarak belirtilmiş. Ama buradaki sorun da atama sistemi. Bakanlık bu metinle kısacası; MESEM’ler ucuz işgücü olarak piyasanın işgücünü sağlamak zorunda olduğunu bu nedenle öğrencilerin buraya yönlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. MEB öğrencileri çocuk işçiğe döndürme derdinde. Temel politika piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak olmuş” dedi.