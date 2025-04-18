10 bin atama 2026'ya kaldı: 'Süreç haksızlıklara gebe'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 18:10

Güncelleme: 18.04.2025 - 18:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başladığını duyurmuştu. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuruoğlu, 25 bin öğretmen atamasının sadece 15 bininin 2025’te yapılacağını, 10 bin öğretmenin ise Milli Eğitim Akademisi süreciyle 2026’ya kaldığını belirtti. Kuruoğlu, “Mülakat ısrarı mağduriyetleri artırıyor. Atamalar sadece KPSS puanına göre yapılmalı” dedi.

'EĞİTİM FAKÜLTELERİNE DARBE'

Öğretmen atamalarında mağduriyetlerin derinleştiğine dikkat çeken Kuruoğlu, "Mülakat mağduru öğretmenlerimiz bir umut, çözüm beklerken, bu açıklama ile mağduriyerleri katmerli bir hal almıştır. Bu 15 bin atamanın da mülakat yoluyla yapılacağını biliyoruz. En azından, çok ümidimiz olmasa da, yaşadığımız mülakat faciasından bir ders alınarak, sadece KPSS üstünlüğü ile bir atama yapılır mı, diye umutlanmak istiyoruz. Millî Eğitim Akademisi süreci, çok büyük haksızlık ve mağduriyerlere gebedir. Tüm bu yaşananlar öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden eğitim fakültelerine büyük bir darbedir" ifadelerini kullandı.