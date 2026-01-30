Millî Eğitim Akademisi bünyesinde ilk kez uygulanacak olan hazırlık eğitimine katılacak 10 bin öğretmen adayı sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırmaya devam ediyor. 20 Ocak'ta başlayan ve 27 Ocak saat 16.00 itibarıyla tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 10 Bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AGS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN AKADEMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 10 bin öğretmen akademi sonuçlarını 30 Ocak 2026 tarihinde açıklayacak.

MEB AGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.