11 kurs merkezi de yetmedi

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Eğitimde dinin ağırlığı her geçen gün artarken Amasya’da Evrensel Hafızlar Derneği’nin girişimiyle, İslami İlimler Külliyesi Eğitim ve Gençlik Kamp Merkezi’nin temeli atıldı. İlk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere hafızlık dersinin verileceği merkezde başka illerden gelen öğrenciler yatılı kalabilecek. Merkezin temel atma törenine Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Evrensel Hafızlar Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Tokkam, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, il protokolü ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Evrensel Hafızlar Derneği Amasya Şube Başkanı Halil İbrahim Tokmak, “İlimizde on bir tane hafızlık Kuran kursu var, önceliğimiz tabii ki onlar, hafızlık eğitimini alanlar gelip bu merkezde hafızlık işletme kampına katılacak” diye konuştu. KYK Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ise bu tür merkezlerin çoğalması için çaba harcayacaklarını belirtti.

MÜHENDİSLİK YAPILIYOR

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün ise cemaatlere sağlanan kolaylıklara işaret ederek “Gelinen noktada görüyoruz ki laik, bilimsel eğitimden hızla uzaklaşılan bir tablo ile karşı karşıyayız. Dini ve ideolojik eğitimin zirveye ulaştığı, demokrasi adı altında toplum mühendisliği yapıldığı ve hızla ülkemizi gerici bir karanlığa sürüklediği ortada” dedi.