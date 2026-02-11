2026 yılı Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Peki, 119. Dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

119. Dönem ÖGG sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Konula ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÖGG SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü uygulanacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026