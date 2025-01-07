15 tatil ne zaman başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor?
Eylül ayında okula geri dönen milyonlarca öğrenci ilk dönemi tamamlamak üzere. Kasım ayında yapılan ara tatil sonrası öğrenciler karnelerini alacak ve 15 tatile girecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor?
İlk dönemi bitirmek üzere olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor?
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili başlayacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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