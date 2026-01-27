2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre, 19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan 15 tatil, 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Bu doğrultuda Şubat ayının ilk Pazartesi gününde ikinci dönemin ilk ders zili çalmış olacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı takvimine göre İkinci Dönem Ara Tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR?
Lise, ortaokul ve ilkokul için 2. dönem eğitim‑öğretim süreci 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karne alarak yaz tatiline girecek.