15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?
15 tatilin ne zaman başlayacağı, bir an önce tatile çıkmak için gün sayan milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?
Okullarda 1. dönemin sona ermesine az bir zaman kala, öğrenciler hangi ayda, ayın kaçında sömestr tatiline çıkacaklarını merak etmeye başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
Etiketler: #yarıyıl tatili #ne zaman bitecek? #ne zaman #öğrenci
En Çok Okunan Haberler
-
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!
- Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi
- Narin'in köyündeki imam hakkında flaş karar
- Dönmek isteyen Suriyelilere para desteği!
- Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...
- Bakanlık müfettişleri o okulda!