15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?

15 tatilin ne zaman başlayacağı, bir an önce tatile çıkmak için gün sayan milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?

15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:00

Okullarda 1. dönemin sona ermesine az bir zaman kala, öğrenciler hangi ayda, ayın kaçında sömestr tatiline çıkacaklarını merak etmeye başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.


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