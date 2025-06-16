‘19 Mart eylemleri’ne katılan öğrencilere soruşturma yağmuru: CHP’li Çakırözer üniversitelerin soruşturma başlattığı öğrencilerle buluştu

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından başlayan protestolara destek veren üniversite öğrencilerine şimdi de disiplin soruşturmaları başlatıldı. Bu üniversitelerin başında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi geliyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Eskişehir’de protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında üniversite tarafından disiplin soruşturması başlatılan öğrencilerle buluştu. Mart ve Nisan aylarında gerçekleşen protestolardaki yürüyüşlerde öğrencilerin attıkları “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” “hak, hukuk, adalet”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganların soruşturmaya gerekçe gösterildiği ortaya çıkarken, öğrenciler “Biz sesimizi çıkardık ve onları rahatsız ettik! Onlar da bizi rahatsız etmek istiyorlar. Ama biz kötü bir şey yapmıyoruz, sadece hakkımızı arıyoruz” dedi.

‘ÖĞRENCİLERE GÖZDAĞI VERİLİYOR’

Öğrencileri dinleyen CHP’li Çakırözer soruşturmalara tepki göstererek, “Hukuksuzluklara karşı Anayasal hak olan protesto hakkını kullanan öğrenciler önce yargı yoluyla, sonra KYK üzerinden yurtlardan atma ve bursların kesilmesi tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Şimdi de üniversitelerin soruşturma tacizi ile öğrencilere gözdağı veriliyor. Arka arkaya başlayan soruşturmalarla öğrencilere, onların üzerinden de topluma gözdağı vermek istiyorlar. Artık yeter! Öğrencilerle uğraşmayın! Öğrenciler Anayasa’da yazan protesto hakkını, ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Bu hukuksuzluklara karşı öğrencilerin, gençlerin yanındayız” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ ÇALINMAK İSTENİYOR’

Eskişehir’de onlarca öğrenciye farklı gerekçelerle disiplin soruşturmaları başlatıldığını söyleyen Çakırözer, “Üniversite dışında yapılan protestolara katılan öğrencilere de soruşturmalar açılmış. Sadece Eskişehir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelerde yeniden bir gözdağı dalgası başlamış durumda. Bu öğrencilerin bir kısmı gözaltı, tutukluluk süreçlerinde zaten sınavlarını kaçırdılar. Bir bölümü yurtlarından atılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Şimdi final dönemi. Bu yeni soruşturmalarla öğrencilerin geleceği çalınmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

AİLELER ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI

Çakırözer’in dinlediği Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Derin Taylan ise, kötü bir şey yapmadıklarını ve haklarını aradıklarını söyleyerek soruşturmalar nedeniyle bazı öğrencilerin aileleri tarafından okullarından alındığını söyledi. Taylan yaşadıkları süreci, “19 Mart sürecinden sonra Eskişehir’de öğrenciler olarak protestolara katıldık. Çünkü bu bizim hakkımızdı. Sonrasında eylemler sönümlendi. Bir hafta önce arkadaşımdan telefon aldım ‘soruşturma kağıtları geldi, sana da geldi mi’ diye. Eve gittiğimde kapımda PTT’den gelen bir kağıt buldum ve iki tane dosyam olduğunu gördüm. Açtığımda, bir tanesi Anadolu Üniversitesi içerisinde Aile Sempozyumu adı altında gerçekleşen sempozyumda bir konuşmacının kadınları aşağılamasını protesto ettik diye. Orada ‘Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın’ dedik sadece. Sonrasında da yine bu şehrin sokaklarında öldürülen arkadaşımız Ali İsmail Korkmaz’ı anmak için kendi üniversitemiz içerisinde sesimizi çıkarmak istedik. Üzerinden zaman geçti ve şimdi soruşturmalar başladı” diyerek anlattı.

‘YAPTIĞINIZ ŞEY HUKUKSUZLUKTUR’

Üniversite yönetimlerine soruşturmaları durdurmaları çağrısında bulunan Çakırözer, “Kimilerine bir evrakta 4 soruşturma, kimilerine 4 ayrı soruşturma açılmış. Ama baktığınızda hepsinin içeriği aynı. Hatta bazılarına üniversite dışında gerçekleşen protestolara katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açılıyor. Biz buradan üniversitelere çağrıda bulunuyoruz. Bunu yapmayın, yaptığınız şey hukuksuzluktur. Öğrenciler Anayasa’da yazan protesto hakkını, ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Öğrenciler üzerinden topluma gözdağı verilmesini kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluklara karşı öğrencilerin, gençlerin yanındayız” dedi.