Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:36

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:36

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması için kontenjan, taban puanları ve branş dağılımını açıklamıştı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen ataması şartları neler?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-7 Takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ ya kadar tamamlanması gerekmektedir

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.