2022 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

02 Aralık 2022 Cuma, 12:37

Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2022 DUS'a girdi. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının tercihleri 16-22 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

2022 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2022 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecektir.













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