2022 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar yerleştime sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, 2022 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2022 DUS'a girdi. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının tercihleri 16-22 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.
2022 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2022 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecektir.
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