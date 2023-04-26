2022 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?
2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ek yerleştirme tercihlerini merakla bekliyor. 2022 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı.
2022 YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) ek yerleştirme için tercih işlemleri, 26 Nisan - 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2022 YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 26 Nisan 2023 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 02 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2022 YDUS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL’dir. Ücret. ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yatırılacaktır
TERCİHE AÇILACAK ALANLAR
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
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