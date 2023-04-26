2022 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:20

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:20

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı.



2022 YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) ek yerleştirme için tercih işlemleri, 26 Nisan - 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022 YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 26 Nisan 2023 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 02 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2022 YDUS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL’dir. Ücret. ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

yatırılacaktır

TERCİHE AÇILACAK ALANLAR

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Radyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Üroloji



