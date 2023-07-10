2022-YDUS Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YDUS Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:02

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:02

3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği, uzmanlık eğitimine başladıktan sonra eğitimlerine başka bir uzmanlık dalında devam etmek isteyenler için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Adaylar tercihlerini 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

YDUS UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2022-YDUS Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

