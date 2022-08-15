2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman? Kaç tane ek tercih hakkı olacak, tercihler nasıl yapılacak?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:17

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşemediğini öğrenen adaylar için ek tercih dönemi araştırılıyor. İşte, YKS ek tercih dönemi ile ilgili merak edilenler...

YKS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için ek tercih ile yerleştirme yapılacak.

2022 YKS ek yerleştirme süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?



YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercihleri ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra alınacak. Üniversite kayıt süreci bittikten sonra net tarihin açıklanması bekleniyor.

Geçen yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.



KAÇ TANE EK TERCİH HAKKI OLACAK?



Adayların ilk tercih yaptığı dönemle aynı tercih hakkı olacak. Adaylar, ek yerleştirme sürecinde en fazla 24 tercih yapabilecekler.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.