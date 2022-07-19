YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı mı? YKS kontenjan kılavuzu açıklandı mı? 2022 üniversite kontenjanları ne kadar?

19 Temmuz 2022 Salı, 15:56

2022 YKS sınav süreci sonuçların açıklanmasıyla son buldu. Üniversite adayı milyonlarca genç, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine girdi. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Peki, 2022 kontenjan kılavuzu açıklandı mı? 2022 YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı mı? İşte YKS kontenjan kılavuzuna dair ayrıntılar...

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre, üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

YKS KONTENJAN KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu 19 Temmuz 2022 Salı günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık" açıklamasında bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

YKS Kontenjan Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS KONTENJAN KILAVUZU

2022 YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE KADAR?

Açıklanan kılavuza göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu.

Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 4 bin 238, lisans programlarına 10 bin 632, özel yetenek programlarına 804 olmak üzere toplam 15 bin 674 kontenjan verildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NERDEN YAPILACAK?

Yaklaşık 3 milyon kişinin katılım gösterdiği üniversite sınavı tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

YKS'DE KAÇ KİŞİ TERCİH YAPACAK?

3 milyon 243 bin 425 kişinin başvuruda bulunduğu 2022 YKS sınavın da en az bir neti bulunan ve sınavı geçersiz sayılmayan tüm adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.