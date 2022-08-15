YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:41

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulundu. YKS tercihlerinin sona ermesinin ardından adaylar YKS tercih sonuçlarını merakla bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 YKS sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde öğrenebileceklerdir" denildi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.







