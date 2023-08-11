2023 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:58

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçtiğimiz aylarda yapıldı. Önlisans öğreniminden 4 yıllık lisans öğrenimine geçmek isteyenler, DGS sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyor. DGS sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adayalar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 DGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 DGS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 DGS sınavı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. ÖSYM tarfından yapılan açıklamaya göre DGS sınav sonuçları Ağustos tarihinde, saat 10:00'da açıklanacak.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2023-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 DGS'ye katılan adaylar, tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2022 DGS sınavına katılan adaylar tercihlerini 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapmıştı. Geçen senelerdeki takvimlere göre DGS tercih sürecinin yaklaşık 7 gün sürmesi bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

2023 DGS tercihleri, http://ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun tercihler başlamadan kısa süre önce yayımlanması bekleniyor.