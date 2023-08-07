Tercih yarın bitiyor: YKS'de bu kez 'barınma' sınavı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 04:10

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri yarın sona eriyor. Tercihlerin ardından öğrencilerin ve velilerin yurt bulma telaşı başlayacak. Üniversite sınavlarına giren öğrenci sayısı arttı. Ancak başarı oranı, nitelikli üniversite sayısı, devlet yurtlarının kapasiteleri ve sayıları da aynı oranda artmadığı gibi geriliyor. Üniversite sınavına 3.5 milyon öğrenci başvurdu. Üniversitelerin toplam kontenjanı ise 1 milyondan biraz fazla. Ancak bu sayı tek başına gerçeği yansıtmıyor. Çünkü 4 yıllık ve üzeri bölümler için ilk 500 bine girmek gerekiyor.

Bu üniversitelerin mezun olunduğunda istihdam edilme ihtimali yüksek olanları içinse ilk 100 bine girmek gerekiyor. Sonuç itibarıyla 3.5 milyon öğrencinin hemen hepsi ilk 100 bine girmek için yarışıyor. Gelecek kaygısı ve iyi eğitim almak için öğrencilerin çoğu büyük şehirlerdeki köklü üniversitelere girmeye çalışıyor. Bu noktada kontenjan sorunu da yurt sorunu da kördüğüm haline geliyor.

(Kadem Özbay)

APARTMAN ÜNİVERSİTE

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bu karanlık tabloda, apartman üniversitelerinde hiç öğrencisi olmadığı halde sırf yandaşlara akademik unvanlar verip, bir sonraki atama öncesi kariyerleri şişkin görünsün diye açık tutulan bölümler olduğunun altını çizerek açıklamalarda bulundu.

Kaynakların yanlış harcandığını belirten Özbay, “Yandaşlarını sahte kariyer geliştirme fabrikası gibi çalıştırılan bu üniversiteler, alenen kamu kaynaklarının israfıdır. Oysa bu kaynaklar, mevcut üniversiteleri, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini, yurt sorunlarını iyileştirmek için kullanılsaydı, bugün başka bir gerçekliği konuşuyor olacaktık” dedi.

‘KANGREN OLDU’

Özbay, “Apartman üniversitelerinin mantar gibi türemesi ve üniversiteli sayısının artmasına karşın KYK yurtlarının sayısında hatrı sayılır bir artış yıllardır gözlemlenemiyor. Hatta 2019-2020’de 703 bin 175 olan kapasite 2020-2021’de 695 bin 834’e düşmüştü. Türkiye’de 2 milyona yakın öğrencinin barınma sorunu çözülmüyor. Sorun kangren oldu” diye konuştu.