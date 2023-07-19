2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman? Sayıştay eleme sınavı başvuruları nasıl yapılır?
2023 Sayıştay eleme sınavına girecek olan adaylar başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi. 2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman? Sayıştay eleme sınavı başvuruları nasıl yapılır?
2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme), 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da uygulanacak.
2023 SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.
SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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