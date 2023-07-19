2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman? Sayıştay eleme sınavı başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:56

2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme), 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da uygulanacak.

2023 SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Sınava başvurular, 19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



