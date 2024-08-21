Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:46

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:46

e-YDS 2024/10 İngilizce sınavı başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Adaylar sınav başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2024 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı. 20 Ağustos Salı günü başlayan başvurular 28 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

e-YDS BAŞVURULARI NASIL NASIL YAPILIR?

Sınava katılacak adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresinden gerçekleştirebilecek. Başvuru işleminin ardından ödeme ise ÖSYM'nin sitesinden e-İşlemler bölümünden gerçekleştirilebiliyor.

e-YDS NE ZAMAN?

Sınav, 7 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30’da başlayacak.

