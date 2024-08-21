2024 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları nasıl yapılır?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak adaylar sınav başvurularının hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. Peki, 2024 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:46
2024 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları nasıl yapılır?
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e-YDS 2024/10 İngilizce sınavı başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Adaylar sınav başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2024 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı. 20 Ağustos Salı günü başlayan başvurular 28 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. 

e-YDS BAŞVURULARI NASIL NASIL YAPILIR?

Sınava katılacak adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresinden gerçekleştirebilecek. Başvuru işleminin ardından ödeme ise  ÖSYM'nin sitesinden e-İşlemler bölümünden gerçekleştirilebiliyor. 

e-YDS NE ZAMAN?

Sınav, 7 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30’da başlayacak. 


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