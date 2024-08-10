2024 KPSS: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, geçtiğimiz haftalarda sınavlara giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 KPSS: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS sonuçları için heyecanla bekleyişlerini sürdüren binlerce öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını sosyal medyada araştırıyor. Peki, 2024 KPSS: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.
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