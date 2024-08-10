Yayınlanma: 10.08.2024 - 11:08

Güncelleme: 10.08.2024 - 11:08

2024 KPSS sonuçları için heyecanla bekleyişlerini sürdüren binlerce öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını sosyal medyada araştırıyor. Peki, 2024 KPSS: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.