Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.07.2024 - 09:42

KPSS Ortaöğretim başvurusu yapacak adaylar başvuru ücretini ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları 18 Temmuz 2024'te başladı, başvurular 30 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti henüz belli olmadı. Ücretlerin yarın belli olması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavının tarihii 15 Eylül 2024 olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.