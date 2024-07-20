2024 Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başladı. Söz konusu oturumların geride kalması ile öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı ÖABT sınavı gündeme geldi. Peki, 2024 Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. KPSS'ye katılacak tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorunda. Peki, 2024 Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman?
2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
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