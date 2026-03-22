Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin Bahar Dönemi sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler 2026 Bahar Dönemi vize ve final takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2025-2026 ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF vize sınavları 18 ve 19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav I. oturum 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09:30’da, II. oturum aynı gün saat 14:00’te yapılacak. III. oturum ise 19 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00’te düzenlenecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

tatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2026 Bahar Dönemi sınav takvimi belli oldu.

Ara (Vize) Sınavı:

I. Oturum: 18 Nisan 2026, 09:30

II. Oturum: 18 Nisan 2026, 14:00

III. Oturum: 19 Nisan 2026, 15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

I. Oturum: 13 Haziran 2026

II. Oturum: 13 Haziran 2026

III. Oturum: 14 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı:

I. Oturum: 18 Temmuz 2026

II. Oturum: 18 Temmuz 2026

III. Oturum: 19 Temmuz 2026