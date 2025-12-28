İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim bursu için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025-2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman duyurulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, burs sonuçlarının bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 26 Eylül–1 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmış, İBB burs başvuru sonuçları ise 31 Aralık 2024’te açıklanmıştı.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak.