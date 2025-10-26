KYK burs başvuru işlemleri 17 Ekim’de tamamlandı ve şimdi adaylar gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? GSB KYK burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. 17 Ekim’de tamamlanan başvuru sürecinin ardından değerlendirme işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 5 Kasım’da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor ve sonuçların Kasım ayının ilk haftasında duyurulacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS SONU ÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecekler.

Sonuç ekranında “Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan öğrenciler, karşılıksız olarak verilen KYK bursundan yararlanabilecek. “Kredi alabilirsiniz” ibaresi yer alan adaylar ise geri ödemeli kredi desteği alabilecekler. Kredi ödemeleri, öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl sonra başlamaktadır.

Ayrıca, burs başvurusunda bulunan her aday aynı zamanda kredi için de değerlendirmeye alınır. Ancak kredi almak istemeyen öğrenciler, taahhütname onayı yapmayarak bu haktan vazgeçebilirler.