KYK burs başvuru işlemleri Ekim ayında tamamlandı ve şimdi adaylar gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KYK BURS SONU ÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılına ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak KYK burs ve kredi sonuçlarını sorgulayabiliyor.

2026 KYK BURSU NE KADAR ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut durumda, ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu dönemlerde de devam ediyor ve bir eğitim yılı boyunca toplam 12 ay boyunca düzenli olarak yatırılıyor.

2026 yılında geçerli olacak yeni burs miktarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELER İ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvuruda bulundukları öğretim yılının başı olan Ekim ayından itibaren ve normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılmaktadır.

Bu ödemeler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.