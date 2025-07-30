Öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yönetilen KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK başvuruları nasıl yapılır?

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2025-2026 yılı yurt başvuruları için tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Başvurular her sene YKS tercih dönemi ardından gerçekleşen yerleştirme işlemi sonrasında başlıyor.

2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.