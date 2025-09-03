Her yıl öğretmenlere eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir; tutar değişkenlik gösterebilir. 8. toplu sözleşmeye göre ödenek artırılmış olup, her yıl okulların açıldığı ay içinde hesaplara yatırılır. Peki, 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar? İşte, ayrıntılar...

2025-2026 ÖĞRETMENLERE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim yılı için alacakları hazırlık ödeneği her yıl eylül ayı sonuna kadar yatırılır; bu yıl da ödenek 15 Eylül’den sonra hesaplara geçecek.

2025-2026 ÖĞRETMENLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

2025-2026 yılı için Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda öğretmenlerin hazırlık ödeneği 5.266 TL’den 6.436 TL’ye yükseltildi; akademik personelin eğitim-öğretim ödeneği ise 1.853 TL artırıldı.