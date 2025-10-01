VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları ile öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor. Peki, 2025-2026 VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs tutarları ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim bursu başvurularını 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edecek.

2025 VGM BURS TUTARLARI NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL'dir.