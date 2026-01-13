15 tatil ya da bir diğer adıyla sömestr tatili 2026 yılına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin radarına girdi. Peki, 2025-2026 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte, ayrıntılar...

1. DÖNEM KARNELERİ NE ZAMAN DAĞITILACAK?

1. Dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2. Dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.