ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek AGS, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için uygulanacak. Peki, 2025 AGS-ÖABT ne zaman? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika?

2025 AGS NE ZAMAN?

2025 AGS sınavı 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak. İkinci oturum olan ÖABT ise 14:45'te başlayacak.

AGS SORU SAYISI VE SÜRELER

AGS oturumu 110 dakika sürecek, 12:05'te son bulacak. ÖABT oturumu da ilköğretim için 90 dakika sürecek ve 16:15'te bitecek. ORtaöğretim adayları için de sınav 15:55'te tamamlanacak.

Tüm adaylara zorunlu olan AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT'de 50 soru yöneltilecek.

Sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuç tarihine kadar geçerli olacak.