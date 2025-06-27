AGS sınavıyla birlikte, öğretmen adayları da ilk kez KPSS yerine AGS'ye girmiş olacak. Öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman? AGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?





2025 AGS NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek. Buna göre; AGS sınav giriş yerlerinin 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.



