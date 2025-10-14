2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geç başvuru süreci, sınava katılmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 ALES/3 geç başvuruları başladı mı? ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır?

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES/3 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. Buna göre, 2025 yılının son ALES oturumu için geç başvuru işlemleri 21 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, bu tarihte ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES/3 NE ZAMAN?

Her yıl üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’in son oturumu bu yıl Kasım ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar, belirlenen tarihlerde giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesinden temin edebilecek.