2025 yılının son ALES sınavı, pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak olup adaylar sınavın başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayısını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES/3 ne zaman? ALES/3 kaç dakika, kaç soru? ALES/3 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar ise 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

ALES/3 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda Sayısal Test, adayların sayısal ve mantıksal düşünme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan, Sözel Test ise sözel akıl yürütme yeteneklerini değerlendiren 50 sorudan oluşacak.

Toplam 100 sorunun yer aldığı sınav için adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.