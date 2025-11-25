Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 12:27:00
Haber Merkezi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlendi. Peki, 2025 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES/3 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım'da düzenlendi. ÖSYM sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES/3 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Image

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.

ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

