Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım'da düzenlendi. ÖSYM sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES/3 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.

ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.