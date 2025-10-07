DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt işlemleri 11-17 Eylül tarihleri arasında tamamlandı; kayıt dönemi sonunda boş kalan bölümler ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ÖSYM’ye bildiriliyor. Peki, 2025 DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercih kontenjanları açıklandı mı?

2025 DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) DGS ek tercihleri için henüz yayımlanmış bir takvim bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl ikinci tercih süreci 25-31 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı; bu yıl da tercihlerin en geç Ekim ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor. DGS ek tercih kılavuzu yayımlandığında adaylar için tercih maratonu başlayacak.

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

DGS ek tercih kılavuzu erişime açıldıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile osym.gov.tr adresinden tercihlerini doldurabilecek. Tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri ise gerçekleştirilmeyecek. Adaylar, tercih dönemi boyunca üniversitelerin tercih sıralarını değiştirme hakkına sahip olacak.

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal veriler ortaya çıktı. 2025 yılında üniversite eğitimini 4 yılda tamamlamak isteyen 103 bin aday tercih yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına yerleşen aday sayısı 56 bin 634 olurken, boş kalan toplam kontenjan 19 bin 89 olarak belirlendi. Bu kontenjanlara, kayıt döneminde kayıt yaptırılmayan bölümler de eklenecek.