Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki süreçler dikkate alındığında DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor.

Adaylar, DGS ek tercih sonuçlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranında, yerleştirme bilgileri ve kazanan adayların öğrenim bilgileri detaylı olarak yer alacak.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.