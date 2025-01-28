2025 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) gelecek yılki oturum ve başvuru takvimi netleşmişti. Peki, 2025 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Peki, 2025 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...
2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
2025 DGS OTURUMU NE ZAMAN?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
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