ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Peki, 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öncesinde sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Bugün (10 Temmuz) itibarıyla ÖSYM tarafından sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.
DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.