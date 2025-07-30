2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak olan duyuruya çevrildi. Peki, 2025 DGS sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan önemli bir sınav olma özelliği taşıyor. 2025 yılı DGS oturumu 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

2025 DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayarak adayların tercih sürecini başlatacak. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre devlet ya da vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.