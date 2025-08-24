DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce aday sınavlarda ter döktü. Peki, 2025 DGS tercihleri başladı mı? 2025 DGS taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, DGS tercih takvimini duyuracak ve adaylar belirlenen tarihlerde tercih ekranına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sürecinde lisans programlarının kontenjanları, taban puanları ve başvuru koşulları önemli bir rol oynayacak. Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS tercihleri genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlıyor. Bu nedenle tercihlerin, Ağustos ayının son haftasında ya da Eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJAN LİSTESİ

2025 DGS tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kılavuzda adayların tercih edebileceği üniversite bölümleri, kontenjan bilgileri ve geçen yılın taban puanları yer alacak. Böylece öğrenciler, tercih sürecinde geçmiş yıllara ait verilerden yararlanabilecek. 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ait en düşük (taban) puanlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.