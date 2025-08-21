DGS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilirken adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puanları, başarı sıralamaları belli oldu. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 DGS taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 hafta sonra tercih süreci başlamıştı. ÖSYM’nin bu hafta içerisinde DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.

2025 DGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.