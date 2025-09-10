Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak adaylar sınav başvurularının hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. Peki, 2025 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...
e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
e-YDS 2025/10 (İngilizce) için başvuru süreci başladı ve adaylar sınava 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurabilecek.
e-YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylar başvurularını 10 Eylül 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
e-YDS NE ZAMAN?
e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı, 27 Eylül 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek olup, adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.