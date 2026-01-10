İstanbul için üç günlük hava alarmı: Kar kapıda!

İstanbul, hafta sonundan itibaren sert hava koşullarına hazırlanıyor. Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarına göre kentte önce kuvvetli lodos, ardından kar yağışı etkili olacak.

Geçtiğimiz hafta doğu illerinde yoğun kar yağışı görülürken, batı bölgelerinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemişti. Yetkililer, önümüzdeki üç gün için benzer risklere karşı vatandaşları uyardı. Hava Forum da sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul’un üç günlük hava seyrini paylaştı.

CUMARTESİ: LODOS VE SAĞANAK

Cumartesi günü İstanbul’da lodosun etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 15-16 dereceye kadar çıkacağı kentte, gün içinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek. Akşam ve gece saatlerinde lodosun şiddetini artırması öngörülürken, ağaç ve direk devrilmeleri ile çatı uçmalarına karşı dikkatli olunması istendi.

PAZAR GECESİ KAR BAŞLIYOR

Pazar günü öğleden sonra rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte hava hızla soğuyacak. Gece saatlerinde yağışın yüksek kesimlerden başlayarak kara dönmesi bekleniyor. Kar yağışının pazartesi günü gün boyu etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre alçak kesimlerde 1-6 santimetre, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre, kentin zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü oluşabilir.

AY SONUNDA SİBİRYA SOĞUKLARI

Uzmanlar, ocak ayının sonuna doğru Sibirya kökenli daha sert bir soğuk hava dalgasının Türkiye’ye giriş yapabileceğini belirtiyor.

FIRTINA VE SOĞUK UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Lodosun hızının saatte 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. AKOM ise çarşamba sabahına kadar sıcaklıkların -1 ile 4 derece arasında seyredeceğini, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve pazartesi sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar beklendiğini duyurdu.

48 İL İÇİN “SARI KOD”

Meteoroloji, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 48 il için “sarı kod” uyarısı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları yakından takip etmelerini istedi.